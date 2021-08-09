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Беларусь останется независимой и суверенной - участник "Большого разговора"

09.08.2021 21:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь останется независимой и суверенной. Уверенность в этом выразил корреспонденту БЕЛТА политолог Вадим Елфимов, который участвовал сегодня во встрече главы государства с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом".

"Встречи Президента с журналистами и экспертами никогда не являются повторением чего-то предыдущего. Они всегда разные, но традиционно очень интересные и насыщенные по содержанию, - сказал политолог. - Александр Лукашенко, как обычно, открыт для диалога, его ответы очень конкретные и обширные".

"Актуальность, гибкость, прагматичность, готовность адаптироваться к самым сложным условиям - эти черты Александра Лукашенко я бы назвал важнейшими. Это дает уверенность в успешном будущем нашей страны. Беларусь будет развиваться и строиться дальше", - уверен он.

"Наша общая цель - сохранить Беларусь независимой, суверенной для будущих поколений", - отметил Вадим Елфимов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Встречи Президента с журналистами и экспертами никогда не являются повторением чего-то предыдущего. Они всегда разные, но традиционно очень интересные и...
 
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