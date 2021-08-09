У некоторых западных журналистов одни и те же штампы и мантры - Азаренок

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У некоторых западных журналистов одни и те же штампы, касающиеся Беларуси. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА белорусский тележурналист Григорий Азаренок, который участвовал сегодня во встрече главы государства с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом" .

"Нет в других странах такого лидера, который способен вот так 8 часов свободно общаться с журналистами, - считает он. - Президент США Джо Байден бегает от журналистов, только прикормленных к нему пускают. А если хоть один неудобный вопрос задают, то он начинает что-то про внуков своих рассказывать".

Тележурналист коснулся тем, которые задавали во время "Большого разговора" главе белорусского государства западные репортеры: "У них одни и те штампы и мантры - Окрестина, Окрестина, Окрестина... Президент сначала несколько раз ответил им. Но они попытались и в третий, и в четвертый, и в пятый раз одно и то же говорить. Они там зашоренные совсем".

"У меня хорошее впечатление от встречи. Наш Президент молодец", - резюмировал он.-0-