Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия - надежные партнеры. Такое мнение высказал журналистам главный редактор российского журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, который участвовал сегодня во встрече главы государства с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом" , передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - союзник России. Самое главное, мы убедились, что у нас надежный союз, не конъюнктурный", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Он также сказал: "Беларусь - настоящий партнер, страна, которая готова поддержать Россию всегда, и мы должны также поддержать во всем Беларусь".

Главный редактор отметил важность того, что Александр Лукашенко поддержал идею совместной работы белорусских и российских экспертов. "Диалог есть между государствами и необходим диалог на экспертном уровне. Это позволит нам лучше понимать друг друга. Для российских политических элит очень важно, чтобы то, что происходит в Беларуси, было понятно и логично", - пояснил он.-0-