В Сморгони открылась новая спортивная площадка по воркауту

Источник материала: БT

Новая спортивная площадка по воркауту накануне появилась в Сморгони! Открытие в рамках проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" состоялось в городском парке на берегу местного озера. Теперь жители города - любители физической культуры - смогут поближе познакомиться с уличной гимнастикой - позаниматься спортом на различных турниках и специальном оборудовании, плюс поиграть с мячом на площадке для урбанбола. Это типовые площадки, они представляют собой восьмиугольник и комплектуются также комплексом параворкаут для людей с ограниченными возможностями.

"Спорт для всех" - новый республиканский социальный проект Президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни. Он был запущен 7 июля, когда открылась современная площадка по воркауту в агрогородке Лошница.





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