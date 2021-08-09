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10 августа стартует марафон телекастингов на первое талант-шоу X-Factor

09.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не уронить от испуга микрофон и удивить нашумевшую четверку судей на X-Factor! Марафон телекастингов на первое талант-шоу страны стартует уже завтра!

Шанс попасть в телевизор со своей личной историей и громкими нотами получили более трех сотен человек из нескольких тысяч желающих. Для них на базе "Беларусьфильма" построили комфортный съемочный город с шоу-инфраструктурой.

Съемочный город шоу X-Factor на "Беларусьфильме"

Главной сцене - самый большой павильон страны в 1200 квадратных метров и более сотни световых установок. Эмоции участников будут ловить объективами 20 камер в режиме реального времени. Для этого задействованы сразу две передвижные телевизионные станции - "Евфросиния" и "Рогнеда".

Уже известны и имена ведущих шоу - в ответе за моральную настройку - лица Белтелерадиокомпании Владимир Богдан и Марианна Муренкова. В Минск уже прибыла и команда судей.

10 августа стартует марафон телекастингов на первое талант-шоу X-Factor

Известная четверка остается без изменений! Выискивать среди участников "х-факторы" уже готовятся Серега, Руслан Алехно, Сергей Соседов и Ольга Бузова. Кстати, Сергею Соседову не помешал даже гипс.

С 18 сентября в эфире "Беларусь 1" -"Дневники" проекта с подробностями закулисья, а уже первый кастинг телезрители увидят 2 октября. Наблюдать за X-Factor можно уже сейчас на официальной странице шоу в Instagram, а также в наших выпусках новостей.


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Теги: Новости, Минск
 
 
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Не уронить от испуга микрофон и удивить нашумевшую четверку судей на X-Factor! Марафон телекастингов на первое талант-шоу страны стартует уже завтра! Шанс попасть...
 
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