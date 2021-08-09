|
10 августа стартует марафон телекастингов на первое талант-шоу X-Factor
09.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не уронить от испуга микрофон и удивить нашумевшую четверку судей на
Шанс попасть в телевизор со своей личной историей и громкими нотами получили более трех сотен человек из нескольких тысяч желающих. Для них на базе "Беларусьфильма" построили комфортный съемочный город с шоу-инфраструктурой.
Съемочный город шоу X-Factor на "Беларусьфильме"
Главной сцене - самый большой павильон страны в 1200 квадратных метров и более сотни световых установок. Эмоции участников будут ловить объективами 20 камер в режиме реального времени. Для этого задействованы сразу две передвижные телевизионные станции - "Евфросиния" и "Рогнеда".
Уже известны и имена ведущих шоу - в ответе за моральную настройку - лица Белтелерадиокомпании Владимир Богдан и Марианна Муренкова. В Минск уже прибыла и команда судей.
Известная четверка остается без изменений! Выискивать среди участников "х-факторы" уже готовятся Серега, Руслан Алехно, Сергей Соседов и Ольга Бузова. Кстати, Сергею Соседову не помешал даже гипс.
С 18 сентября в эфире
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не уронить от испуга микрофон и удивить нашумевшую четверку судей на X-Factor! Марафон телекастингов на первое талант-шоу страны стартует уже завтра! Шанс попасть...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)