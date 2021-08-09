Лукашенко лично отдавал команды во время послевыборных протестов

Встреча Александра Лукашенко с "общественностью" длилась более восьми часов. По сути это был монолог с упоминанием последних событий в Беларуси. Приводим основные тезисы.

О Протасевиче

Александр Лукашенко не рад, что блогер Роман Протасевич оказался в Беларуси, поскольку его «заказали» на Западе.

«Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали», - заявил Лукашенко во время встречи с «представителями общественности», передает его пресс-служба.

Лукашенко считает, что «надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (глава «Белорусского дома в Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов, найден повешенным в Киеве), крыть нечем... Я за него несу ответственность. Я честно вам говорю, я уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался. Мерзавцы, мерзкие, понимаете?» - сказал он.

23 мая борт авиакомпании Ryanair, слетевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. На борту рейса Ryanair находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.

О требовании Запада освободить политзаключенных

«У нас нет такой статьи. На основании чего вы такие выводы делаете. Ладно бы журналисты обвинили, но политики об этом заявляют», - возмутился Лукашенко. Как видно, он имел в виду, что в Беларуси нет понятия и определения слова «политзаключенный».

О Тимановской

«Да зная ее бчбэшное прошлое, мы все же включили ее в состав команды. А знаете почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семеро таких по их требованию включили, которых не видно там (на Олимпиаде) было, их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают?».

«Она в Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали дословно: приедешь в аэропорт, иди к японскому полицейскому и кричи, что эти два человека, что везли ее в аэропорт, сотрудники КГБ. Ни одного человека из спецслужб в Японии не было, мы не практикуем этого».

По мнению Лукашенко, Тимановской управляли, а сама бы она «так не поступила».

(Белорусская бегунья Кристина Тимановская раскритиковала белорусских тренеров, которые включили ее в забег 400Х4 без предупреждения, а затем уехала в Польшу).

Об оружии из Украины

Украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их в Беларусь, а также оружия на территорию страны.

«И что меня в этой истории удручает - Украина и Беларусь? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича вертелся, как юла, вокруг Порошенко, Зеленского…, как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)… Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?».

(Лукашенко несколько лет подряд говорит об оружии из Украины, однако украинская погранслужба приводит данные белорусского же погранкомитета о единичных случаях задержания оружия на границе)

Лукашенко лично отдавал команды на протестах после выборов

«Все команды я отдавал. Не ищите виновных. Я отдавал команду - поставить всех на место. Без стрельбы. Но если б ворвались во Дворец независимости, когда я выходил с автоматом в сопровождении своего ребенка на улицу, если бы только перешли черту, то нас бы никто не остановил», - сказал Лукашенко.

По его мнению, это были не мирные акции. «Какие это мирные акции? Возьмите даже сейчас посмотрите в интернете кадры... Какой же это мир? Заточки, ножи, взрывчатка - зачем это туда принесли? На мирные акции? Поэтому мирными акциями там не пахло», - считает он.

Нет никаких репрессий?

При этом он заверил, что в Беларуси в поствыборный период никогда не было и не будет репрессий.

«Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову. Развернуть в Беларуси репрессии - это самого себя застрелить», - сказал Лукашенко.

Когда в Беларусь придут российские войска

Росссийские военные базы в Беларуси не нужны, но при определенных обстоятельствах они будут введены.

«Но если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы РФ будут размещены… При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны».

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