Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третьекурсница факультета международных отношений БГУ Огулай Атаева признана "Лучшим студентом - 2021" в СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Студентка награждена дипломом I степени и нагрудными знаком "Лучший студент СНГ - 2021" за достижения в научной деятельности. Огулай Атаева является призером Международной олимпиады по иностранным языкам среди студентов неязыковых специальностей и участницей многих научно-практических конференций. Также благодарственное письмо за оказанную поддержку активной молодежи вручили и научному руководителю студентки старшему преподавателю кафедры романских языков ФМО БГУ Ольге Долидович", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, лучшие студенты СНГ - 2021 были определены среди обучающихся университетов России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и других.

Ребятам необходимо было написать автобиографию и рассказать о своих достижениях в учебной, научной, спортивной или творческой деятельности. Сборник с достижениями победителей конкурса разместят в российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации "Общенациональное движения "Бобек".

Организатором проекта выступили Международная ассоциация студентов и ассоциация "Общенациональное движение "Бобек" (Казахстан).-0-