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Картина дня: "Большой разговор с Президентом", экипаж-четырехтысячник и встреча олимпийцев
10.08.2021 07:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
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Глава государства Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом" заявил, что Беларусь прошла серьезное
Александр Лукашенко
Завершился первый этап работы Конституционной комиссии. В ее адрес поступило огромное количество предложений по совершенствованию Основного закона. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо открыто, честно
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Единство белорусского печатного слова с историей и культурой страны. О подготовке и проведении XXVІІI Дня белорусской письменности в Копыле".
В Государственном музее истории белорусской литературы пройдет по 16 августа литературно-документальная экспозиция "Ад палескіх імхоў да асвейскіх крыніц...", приуроченная к 100-летию со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа.
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Знаменательные даты 11 августа
125 лет назад родился Сердич Данило (Даниил) Федорович, военный деятель, комдив (1935), герой Гражданской войны. В годы 1-й мировой войны служил в южнославянском добровольческом корпусе русской армии. После Февральской революции 1917 года член Южнославянского революционного союза. За участие в июльской демонстрации в Петрограде арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Во время Октябрьской революции командир отряда Красной гвардии, участник штурма Зимнего дворца. В 1919 году командовал Отдельной кавалерийской бригадой, с октября 1920 года командир кавалерийской бригады 1-й Конной армии. С 1932 года командовал 4-м, в 1935-1937 годах - 3-м кавалерийским корпусом в Белорусском военном округе. Умер в 1937 году. Именем Сердича названа улица в Минске.
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ВЧЕРА Картина дня. 9 августа Глава государства Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом" заявил, что Беларусь прошла...
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