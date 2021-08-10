Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 9 августа

Глава государства Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом" заявил, что Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство . Президент отметил, что нынешний 2021 год был объявлен Годом народного единства потому, что белорусы смогли сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и своих перспектив.





Александр Лукашенко

Завершился первый этап работы Конституционной комиссии. В ее адрес поступило огромное количество предложений по совершенствованию Основного закона. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо открыто, честно провести референдум по предлагаемым изменениям в Конституцию . Президент высказал свое мнение, стоит ли в проекте новой Конституции прописывать упоминание о нейтралитете страны , как есть в настоящее время.





Фото из архива

Оппоненты власти во время последних президентских выборов готовились не к честной и справедливой кампании, а к перевороту, заявил Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом". Беларусь тогда провела подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. Глава государства заявил, что переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно. Александр Лукашенко ответил на вопрос, кто и когда будет Президентом Беларуси после него. Глава государства подчеркнул, что прошлогодние массовые акции в стране не были мирными и это планировалось изначально. Во время протестного периода Беларуси удалось предотвратить начало новой мировой войны .





Александр Лукашенко

Беларусь никогда не была против теснейшего союза с Россией, но основа любого союза - это одинаковые условия и равноправие , заявил Александр Лукашенко.

Говоря о внешней политике, Президент подчеркнул, что Беларусь готова вести диалог с Литвой , но без всяких предварительных условий. Также белорусский лидер отметил, что наша страна не собирается вводить санкции в отношении Украины . Александр Лукашенко также высказался за выстраивание нормальных отношений с Польшей .

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Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников .

Усовершенствован порядок приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства .





"Белтехосмотр" в июле выдал более 101 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении.

Белорусские военнослужащие прибыли в Катар для участия в конкурсе "Дорожный патруль".

Первый экипаж-четырехтысячник чествовали в Могилевской области.





За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19 , выписаны 532.

Продажи билетов на финальное шоу XII Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" стартуют 10 августа.

ФОТОФАКТ: В Минске встретили экипаж байдарки-четверки. Спортсменки привезли серебро Олимпиады





СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Единство белорусского печатного слова с историей и культурой страны. О подготовке и проведении XXVІІI Дня белорусской письменности в Копыле".

В Государственном музее истории белорусской литературы пройдет по 16 августа литературно-документальная экспозиция "Ад палескіх імхоў да асвейскіх крыніц...", приуроченная к 100-летию со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 августа

125 лет назад родился Сердич Данило (Даниил) Федорович, военный деятель, комдив (1935), герой Гражданской войны. В годы 1-й мировой войны служил в южнославянском добровольческом корпусе русской армии. После Февральской революции 1917 года член Южнославянского революционного союза. За участие в июльской демонстрации в Петрограде арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Во время Октябрьской революции командир отряда Красной гвардии, участник штурма Зимнего дворца. В 1919 году командовал Отдельной кавалерийской бригадой, с октября 1920 года командир кавалерийской бригады 1-й Конной армии. С 1932 года командовал 4-м, в 1935-1937 годах - 3-м кавалерийским корпусом в Белорусском военном округе. Умер в 1937 году. Именем Сердича названа улица в Минске.

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