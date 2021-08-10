Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-июль зарегистрировано 890 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Показатель заболеваемости за семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 2,3% и составил 9,5 случая на 100 тыс. населения (январь-июль 2020 года - 9,7 случаев на 100 тыс. населения).

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. Из числа зарегистрированных за январь-июль 2021 года случаев ВИЧ 85,2% приходится на группу старше 30 лет.

По кумулятивным данным (с 1987 года) основным путем заражения является половой (66,5%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,5%. За январь-июль этого года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,7%, доля парентерального пути передачи ВИЧ - 14,7%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,6%), доля женщин составляет 39,4%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-июль 2021 года, составил 39,7%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных людей, впервые выявленных за январь-июль, 40,8% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 34,8% - лица без определенной деятельности, 9,2% - из мест лишения свободы.-0-