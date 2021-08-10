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Совмин одобрил проект концепции союзной научно-технической программы "Комплекс-СГ"

10.08.2021 09:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство одобрило проект концепции научно-технической программы Союзного государства "Комплекс-СГ". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 августа 2021 года №450, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, одобрен проект концепции научно-технической программы Союзного государства "Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства" ("Комплекс-СГ").

Проект концепции был представлен Национальной академией наук Беларуси и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного правления.

Теперь Национальной академии наук предстоит внести в установленном порядке этот проект на рассмотрение Совета Министров Союзного государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Проект концепции был представлен Национальной академией наук Беларуси и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного правления.
 
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