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ГПК Беларуси: правозащитники ЕС не замечают нарушения прав беженцев властями Литвы

10.08.2021 09:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европейские правозащитные и гуманитарные организации игнорируют ситуацию с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и Литвы. Об этом заявляет белорусский Госпогранкомитет в своем телеграм-канале.

ГПК пишет, что за истекшие сутки белорусские пограничники зафиксировали факт негуманного обращения литовской стороны с «иностранцами, ищущими убежище в странах Евросоюза».

«Для Литвы стало нормальной практикой организованно доставлять группы иностранцев к белорусской границе, затем оставлять их там без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей», - заявляют в ведомстве.

Отмечается, что около погранпоста «Клевица» была обнаружена группа из 32 нелегалов. По словам сотрудников ГПК Беларуси, мигранты им рассказали, что они были задержаны литовскими пограничниками, которые привезли их к границе, а затем «с применением физической силы, под угрозой оружия насильно выдворили на линию границы, несмотря на то, что все они открыто заявляли о желании получения статуса беженца».

«Полагаем, что Литва следует тактике целенаправленной транспортировки групп беженцев с одного участка на другой. В настоящее время действия сопредельной стороны направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного выдворения иностранцев, стремящихся в Евросоюз», - говорят в Госпогранкомитете.

Также ведомство подчеркивает, что ни одна международная правозащитная или гуманитарная организация не направила своих специалистов для выяснения ситуации на границе Беларуси и Литвы.

«С их стороны отсутствует инициатива по оказанию правовой консультации иностранным гражданам, стремящимся получить убежище в странах Европы, а также иной помощи в рамках выполнения своих обязательств», - подытожили в ГПК.

Напомним, за воскресенье литовские пограничники не задержали ни одного нелегального мигранта (отмечалось, что это уже третий день без задержаний). Однако СОГГЛ активно пользуется полученным правом на отправку нелегалов обратно в Беларусь. Так, за сутки 8 августа Служба охраны госграницы Литвы вернула в нашу страну 150 человек, пытавшихся незаконно пересечь белорусской-литовскую границу.

 
 
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Европейские правозащитные и гуманитарные организации игнорируют ситуацию с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и Литвы. Об этом сообщает белорусский...
 
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