Белорусский Красный Крест запустил серию видеороликов к своему 100-летию

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре Белорусский Красный Крест отмечает свое 100-летие, к этой дате общество запускает серию видеороликов, которые сняли его волонтеры, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Раз в неделю мы будем рассказывать о нашей работе, людях, которые помогают, и тех, кому помогаем мы. Волонтеры Национального волонтерского совета Белорусского Красного Креста - Денис Федюк, Дмитрий Бараненков, Маргарита Голденкова, Наталия Бармута, Федор Зубенко и Евгения Матюхина - при участии и поддержке волонтеров и специалистов по всей стране очень постарались, чтобы рассказать о том, как добрые дела обогащают наш мир", - уточнили в Белорусском Красном Кресте.

Первое видео серии "Про100 помогаем" посвящено Елене Бейне - "Няне вместо мамы" из Бреста. Она заботится о детях-отказниках, которые лежат в больнице без родителей, дарит необходимые малышам тепло и заботу. Посмотреть видео можно на сайте и в социальных сетях Белорусского Красного Креста.-0-