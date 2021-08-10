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Курсы валют на 10 августа - доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене
10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших накануне торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. И на это утро: доллар – 2 рубля 52 копейки, евро – 2 рубля 96 копеек, и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.Читайте также:
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На прошедших накануне торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. И на это утро: доллар – 2 рубля 52 копейки, евро – 2 рубля 96 копеек, и 3 рубля 42...
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