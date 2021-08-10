Власти готовы решать проблемы белорусов - в Совмине продолжаются приемы граждан

Источник материала: БT

В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Завтра вопросы белорусов будет решать министр экономики Александр Червяков. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет встречу в пятницу, 13 августа, а министр информации Владимир Перцов - 18 августа. На 20 августа запланирован прием граждан у министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Личные приемы в Минске в августе начинаются с 10 утра.



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