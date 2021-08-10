|
Власти готовы решать проблемы белорусов - в Совмине продолжаются приемы граждан
10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Завтра вопросы белорусов будет решать министр экономики Александр Червяков. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет встречу в пятницу, 13 августа, а министр информации Владимир Перцов - 18 августа. На 20 августа запланирован прием граждан у министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Личные приемы в Минске в августе начинаются с 10 утра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Завтра вопросы белорусов будет решать министр экономики Александр Червяков. Министр сельского хозяйства и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)