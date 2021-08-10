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Спасатели напоминают: отправляться в лес нужно с заряженным мобильным телефоном, запасом питьевой воды и пищи и захватить с собой теплые вещи

10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За лето спасатели выезжали на помощь заблудившимся в лесах Минской области  22 раза. 24 человека спасли - помогли выбраться из чащи. Сейчас, когда сезон сбора грибов, любителей лесных прогулок предупреждают - отправляться в поход нужно только с заряженным мобильным телефоном, запасом питьевой воды и пищи, а также не забывать захватить с собой теплые вещи. Пенсионерам советуют брать  необходимые медикаменты.

Если из леса пришлось выбираться самому, лучше всего ориентироваться на звуки работающей сельхозтехники, также  прислушиваться к движению поездов - стук колес можно услышать за три километра.

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За лето спасатели выезжали на помощь заблудившимся в лесах Минской области  22 раза. 24 человека спасли - помогли выбраться из чащи. Сейчас, когда сезон сбора грибов,...
 
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