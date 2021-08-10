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Брестские десантники бесплатно сдали кровь, чтобы спасти чью-то жизнь

10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Откликнуться на просьбу медиков и помочь людям. Брестские десантники бесплатно сдали кровь. Акция внеплановая. Нужно было срочно пополнить запасы больниц. В акции безвозмездного донорства участвовали полсотни военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой  бригады. Пункт переливания развернули прямо в армейской казарме. Процесс  такой же, как и на станции. 

Всего солдаты сдали 24 литра крови для больниц области. В первую очередь плазму отдадут реанимационным отделениям.


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Откликнуться на просьбу медиков и помочь людям. Брестские десантники бесплатно сдали кровь. Акция внеплановая. Нужно было срочно пополнить запасы больниц. В акции...
 
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