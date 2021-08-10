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Брестские десантники бесплатно сдали кровь, чтобы спасти чью-то жизнь
10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Откликнуться на просьбу медиков и помочь людям. Брестские десантники бесплатно сдали кровь. Акция внеплановая. Нужно было срочно пополнить запасы больниц. В акции безвозмездного донорства участвовали полсотни военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Пункт переливания развернули прямо в армейской казарме. Процесс такой же, как и на станции.
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Откликнуться на просьбу медиков и помочь людям. Брестские десантники бесплатно сдали кровь. Акция внеплановая. Нужно было срочно пополнить запасы больниц. В акции...
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