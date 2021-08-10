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Планета переживает необратимые изменения. ООН заявляет о беспрецедентном изменении климата и опасных последствиях для человечества. Документ подготовлен группой экспертов. По их данным, за период с 1970 года средняя температура на планете повысилась значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период последних двух тысяч лет. А последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.



Процесс глобального потепления провоцирует все более суровые "качели" между засухой и потопами, холодом и жарой



И то, что сегодня считается потопом века, вскоре станет повторяться ежегодно. Помимо этого, в три раза быстрее повышается уровень моря. Не исключено, что к концу столетия он поднимется уже на два метра, а еще через полсотни лет - на пять, что значительно повысит угрозу наводнений.