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ООН заявляет о беспрецедентном изменении климата и опасных последствиях для человечества
10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Планета переживает необратимые изменения. ООН заявляет о беспрецедентном изменении климата и опасных последствиях для человечества. Документ подготовлен группой экспертов. По их данным, за период с 1970 года средняя температура на планете повысилась значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период последних двух тысяч лет. А последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.
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Планета переживает необратимые изменения. ООН заявляет о беспрецедентном изменении климата и опасных последствиях для человечества. Документ подготовлен...
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