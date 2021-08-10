|
"Большой разговор с Президентом" Беларуси стал главной темой для СМИ
10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Некоторые украинские телеканалы "Большому разговору" белорусского лидера посвятили прямые эфиры буквально в режиме нон-стоп, обсуждая важные тезисы с экспертами в студии. Интерес, конечно, понятен, ведь Президент не раз касался украинской темы. Журналисты соседней страны задавали абсолютно разные вопросы, и, как всегда, получали честные и весьма развернутые ответы. И вот как некоторые из них прокомментировали эксперты в студии телеканалов "Першы незалежны" и "НАШ".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые украинские телеканалы "Большому разговору" белорусского лидера посвятили прямые эфиры буквально в режиме нон-стоп, обсуждая важные тезисы с экспертами...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)