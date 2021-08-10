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"Большой разговор с Президентом" Беларуси стал главной темой для СМИ

10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Некоторые украинские телеканалы  "Большому разговору" белорусского лидера посвятили прямые эфиры буквально в режиме нон-стоп, обсуждая важные тезисы с экспертами в студии. Интерес, конечно,  понятен, ведь Президент не раз касался украинской темы. Журналисты соседней страны задавали абсолютно разные вопросы, и,  как всегда, получали честные и весьма развернутые ответы. И вот как некоторые из них прокомментировали эксперты в студии телеканалов "Першы незалежны"  и "НАШ". 

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины:
Он очень четко сказал, что если бы Беларусь хотела навредить Украине, то поставили бы нашу экономику на колени очень быстро с помощью России. А даже без них. 75 % процентов топлива идут к нам из Беларуси, из России. Вы же понимаете, что такое кризис на улице, когда цена может  2 раза подняться. Какой будет взрыв и недовольство. Он на это не идет, благодаря тому, что он ценит отношения с украинцами. Он до последнего будет вести себя так, чтобы не подставиться. Он никогда не пойдет на конфронтацию с Украиной первым. Кто бы что бы нам ни говорил, это было красной линией сегодня проведено, и он про это четко сказал - и про Крым, и про Донбасс. Он сказал: "Если будет конфронтация с Россией, я стану между вами. Я буду опять как раньше делать так, чтобы прекратить конфликт".


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Некоторые украинские телеканалы  "Большому разговору" белорусского лидера посвятили прямые эфиры буквально в режиме нон-стоп, обсуждая важные тезисы с экспертами...
 
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