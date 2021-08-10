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В Жодино откроется новая детская поликлиника

10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые объекты в сфере здравоохранения. В Жодино осенью сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику.  Здание в самом центре города рассчитано на 300 посещений в смену. Сейчас благоустраивают интерьер и кабинеты, а скоро начнут устанавливать медоборудование, в том числе и три новых рентгеновских аппарата. Важная особенность - на первом этаже поликлиники будет реабилитационный центр с двумя бассейнами. А в ближайшие годы в этом же квартале рядом с поликлиникой появятся торговый и физкультурно-оздоровительный центры. 

Город машиностроителей прирастает и новым жильем. В ближайшие годы в Жодино возведут 14 многоэтажек, школу и детский сад.

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Новые объекты в сфере здравоохранения. В Жодино осенью сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику.  Здание в самом центре города рассчитано на 300 посещений в смену....
 
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