В Жодино откроется новая детская поликлиника

Источник материала: БT

Новые объекты в сфере здравоохранения. В Жодино осенью сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику. Здание в самом центре города рассчитано на 300 посещений в смену. Сейчас благоустраивают интерьер и кабинеты, а скоро начнут устанавливать медоборудование, в том числе и три новых рентгеновских аппарата. Важная особенность - на первом этаже поликлиники будет реабилитационный центр с двумя бассейнами. А в ближайшие годы в этом же квартале рядом с поликлиникой появятся торговый и физкультурно-оздоровительный центры.



Город машиностроителей прирастает и новым жильем. В ближайшие годы в Жодино возведут 14 многоэтажек, школу и детский сад.



Читайте также:



