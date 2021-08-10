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В Жодино откроется новая детская поликлиника
10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые объекты в сфере здравоохранения. В Жодино осенью сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику. Здание в самом центре города рассчитано на 300 посещений в смену. Сейчас благоустраивают интерьер и кабинеты, а скоро начнут устанавливать медоборудование, в том числе и три новых рентгеновских аппарата. Важная особенность - на первом этаже поликлиники будет реабилитационный центр с двумя бассейнами. А в ближайшие годы в этом же квартале рядом с поликлиникой появятся торговый и физкультурно-оздоровительный центры.
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Новые объекты в сфере здравоохранения. В Жодино осенью сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику. Здание в самом центре города рассчитано на 300 посещений в смену....
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