Источник материала: БT

Этот год наглядно показал - пропагандировать можно здоровый образ жизни и традиционные ценности, а можно - экстремизм, ненависть и преступления против людей, государства в целом, через фейки и откровенное вранье. Взять хотя бы экстренную посадку самолета RyanAir из Афин в Вильнюс.



Кто же привел в действие такой незамысловатый механизм? Ксения Лебедева разберет ситуацию по полочкам - уже сегодня в авторской программе "Это другое".