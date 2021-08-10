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Ситуацию с посадкой самолета RyanAir в Беларуси в программе "Это другое" сегодня вечером разберет К. Лебедева

10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этот год наглядно показал - пропагандировать можно здоровый образ жизни и традиционные ценности, а можно - экстремизм, ненависть и преступления против людей, государства в целом, через фейки и откровенное вранье. Взять хотя бы экстренную посадку самолета RyanAir из Афин в Вильнюс. 

Кто же привел в действие такой незамысловатый механизм? Ксения Лебедева разберет ситуацию по полочкам - уже сегодня в авторской программе "Это другое".



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Этот год наглядно показал - пропагандировать можно здоровый образ жизни и традиционные ценности, а можно - экстремизм, ненависть и преступления против людей,...
 
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