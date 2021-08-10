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А. Палецкис: Литве приходится разбираться с миграционным кризисом в одиночку без помощи Евросоюза

10.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Решать мигрантский кризис Литве приходится в одиночку. Евросоюз  руку помощи так и не протянул. Такое мнение высказал литовский политик и журналист Альгирдас Палецкис. И, судя по всему, разбираться с последствиями своей же агрессивной и антигуманной политики Литве тоже придется самостоятельно. Объединить усилия коллективный Запад может разве что в словах поддержки с высоких трибун. На практике - каждый сам за себя. 


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Решать мигрантский кризис Литве приходится в одиночку. Евросоюз  руку помощи так и не протянул. Такое мнение высказал литовский политик и журналист Альгирдас...
 
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