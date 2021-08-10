А. Палецкис: Литве приходится разбираться с миграционным кризисом в одиночку без помощи Евросоюза

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Решать мигрантский кризис Литве приходится в одиночку. Евросоюз руку помощи так и не протянул. Такое мнение высказал литовский политик и журналист Альгирдас Палецкис. И, судя по всему, разбираться с последствиями своей же агрессивной и антигуманной политики Литве тоже придется самостоятельно. Объединить усилия коллективный Запад может разве что в словах поддержки с высоких трибун. На практике - каждый сам за себя.