Пресс-конференция о капитальном ремонте жилфонда пройдет 11 августа в БЕЛТА

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Капитальный ремонт и модернизация объектов жилищного фонда Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 11 августа в 11.00.

Темп выполнения капитального ремонта в 2021 году опережает показатели аналогичного периода прошлого года. В 2020-м отремонтировано 3,2 млн кв.м жилья, или 2,7% от обслуживаемой площади. В нынешнем году облисполкомам и Мингорисполкому доведены задания по капремонту 3 млн 540 тыс. кв.м жилья.

О проводимой работе по капитальному ремонту и модернизации объектов жилищного фонда расскажут участники пресс-конференции - представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, ГО "Минское городское жилищное хозяйство", ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области".

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