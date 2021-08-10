В Верховный суд подан иск о ликвидации объединения предпринимателей «Перспектива»

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд иск о ликвидации Республиканского общественного объединения предпринимателей «Перспектива».Расчетные счета организации арестованы. Об этом сообщает «Перспектива».

О подаче в Верховный суд иска о ликвидации стало известно из разговора представителей общественного объединения с чиновниками Минюста.

Причина подачи иска и суть претензий объединению неизвестны, на данный момент «Перспектива» ждет официальное письмо. Отмечается, что ранее уже были попытки ликвидировать объединение предпринимателей, однако все решалось лучшим для организации образом.

«На этот раз ситуация достаточна серьёзная, учитывая все обстоятельства происходящих событий в стране», - пишет «Перспектива», добавляя, что всегда готова предоставить властям всю исчерпывающую информацию о своей деятельности.

Также сообщается, что Постановлением Следственного Комитета от 15 июля 2021 года (по сообщению работников «Приорбанка») наложен арест на расчетные счета «Перспективы». На счету находится 24 тысячи рублей, которые, по словам сотрудников объединения, были собраны в июне самими ИП со всей страны, в виде взносов и пожертвований (согласно уставу организации).

«Перспектива» — это организация по защите прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей Беларуси с богатой историей борьбы. На протяжении всех 19 лет работы, с момента ее учреждения, была оказана большая польза в построении, а главное сохранении малого бизнеса в стране.