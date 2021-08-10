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В Верховный суд подан иск о ликвидации объединения предпринимателей «Перспектива»

10.08.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд иск о ликвидации Республиканского общественного объединения предпринимателей «Перспектива».Расчетные счета организации арестованы. Об этом сообщает «Перспектива».

О подаче в Верховный суд иска о ликвидации стало известно из разговора представителей общественного объединения с чиновниками Минюста.

Причина подачи иска и суть претензий объединению неизвестны, на данный момент «Перспектива» ждет официальное письмо. Отмечается, что ранее уже были попытки ликвидировать объединение предпринимателей, однако все решалось лучшим для организации образом.

«На этот раз ситуация достаточна серьёзная, учитывая все обстоятельства происходящих событий в стране», - пишет «Перспектива», добавляя, что всегда готова предоставить властям всю исчерпывающую информацию о своей деятельности.

Также сообщается, что Постановлением Следственного Комитета от 15 июля 2021 года (по сообщению работников «Приорбанка») наложен арест на расчетные счета «Перспективы». На счету находится 24 тысячи рублей, которые, по словам сотрудников объединения, были собраны в июне самими ИП со всей страны, в виде взносов и пожертвований (согласно уставу организации).

«Перспектива» — это организация по защите прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей Беларуси с богатой историей борьбы. На протяжении всех 19 лет работы, с момента ее учреждения, была оказана большая польза в построении, а главное сохранении малого бизнеса в стране.

Напомним, 22 июля на совещании Александр Лукашенко возмутился тем, что в Беларуси около 2000 общественных организаций, заявил, что в стране слишком много ИП и приказал разобраться с вопросом. После этого прошли обыски в СМИ и у десятков граждан, имеющих отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. В июле сообщалось, что десятки общественных и правозащитных организаций будут закрыты, уже сейчас они находятся на этапе ликвидации.

 
 
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Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд иск о ликвидации Республиканского общественного объединения предпринимателей «Перспектива».Расчетные...
 
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