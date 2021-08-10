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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 11 августа

10.08.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 11 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16, местами по востоку до 18 градусов тепла. Днем будет плюс 20-26, по востоку республики - до плюс 29 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха ночью составит плюс 10-16, местами по востоку до 18 градусов тепла. Днем будет плюс 20-26, по востоку республики - до плюс 29 градусов.
 
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