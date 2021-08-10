Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" в серии "Белорусская детская энциклопедия" вышла научно-популярная книга Ирины Крищук "Животные леса. Грызуны", сообщили БЕЛТА в издательстве.

"Издание познакомит читателей с животными, обитателями лесов Беларуси, а именно с грызунами. Это самый многочисленный отряд млекопитающих в Беларуси, который насчитывает 26 видов. Разные виды этих животных различаются строением тела, размерами конечностей и хвоста, формой ушных раковин, размножаются они с невероятной скоростью, хорошо приспосабливаются к изменениям внешних условий существования. В издании приведено описание грызунов, обитающих в лесах нашей страны, от самого большого бобра речного до самого маленького - мышовки лесной", - рассказали в издательстве.

Книжная новинка ответит школьникам на разные вопросы. Например, почему у грызунов желтые зубы, из-за чего они растут всю жизнь, почему белку назвали белкой, почему еще в начале прошлого века бобр был на грани исчезновения? Множество красочных фотографий сделает прочтение книги еще более увлекательным и познавательным.

Детские энциклопедические издания адресованы школьникам средних и старших классов, а также всем, кто интересуется удивительным миром животных и растений. Материалы книги могут быть использованы при подготовке докладов и сообщений по зоологии.

В серии "Белорусская детская энциклопедия" уже вышли издания "Танки Великой Отечественной войны. Советская и немецкая бронетехника", "Животные леса. Насекомоядные Беларуси", "Зеленые лекари. Дикорастущие лекарственные растения Беларуси", "Адкрыцці стагоддзяў", "Память бережно храним. Великой Победе посвящается", "Опасные соседи. Дикорастущие ядовитые растения Беларуси" и "Шляхамі вікінгаў у Беларусі".-0-