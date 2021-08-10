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Минсвязи выпускает конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Копыле

10.08.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 16 августа выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой "День белорусской письменности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

Художником конверта и спецштемпеля стала Татьяна Дольская, дизайн - Марины Витковской.

Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Специальное памятное гашение будет проходить 5 сентября в отделении почтовой связи №2 Копыля Минской области.

День белорусской письменности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Впервые, в 1994 году, праздничные мероприятия состоялись в древнем Полоцке. Затем столицами праздника становились такие исторически значимые культурные центры страны, как Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним, Белыничи.

XXVІІІ День белорусской письменности принимает город Копыль.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Художником конверта и спецштемпеля стала Татьяна Дольская, дизайн - Марины Витковской.
 
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