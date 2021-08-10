"Большой разговор с Президентом" всегда получается открытым и эмоциональным - депутат

Источник материала: БелТА

10 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" всегда получается открытым и эмоциональным. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась участница встречи, депутат Палаты представителей Светлана Шутова.

"Я не первый раз становлюсь участником такой встречи. Она всегда получается открытой и эмоциональной. Это откровенный разговор о самых наболевших вопросах, о том, что волнует жителей в каждом уголке нашей страны", - отметила депутат.

По ее словам, такой диалог всегда подкупает своей честностью. "Александр Лукашенко просто и понятно рассказывал о сложных политических процессах, которые происходят внутри страны, о том, под каким сильным давлением оказалась Беларусь извне. Мы смогли воочию убедиться, что все представители иностранных СМИ, по сути, задавали одни и те же вопросы. А это говорит о том, что они совершенно не имеют понятия, что происходит в нашей стране на самом деле, - подчеркнула она. - Важно, что встреча транслировалась в прямом эфире, без нарезок. Так участниками разговора смогли стать все люди нашей страны, а также за рубежом. Это дает возможность опровергнуть фейки, узнать информацию из первых рук".

Не менее яркими были выступления экспертов и блогеров во время "Большого разговора". "С новыми идеями и предложениями выступила и молодежь - блогеры. Мы еще раз убедились в том, что у нас одно желание - продолжать жить и развиваться в мирной и спокойной стране. И это право мы не отдадим", - сказала Светлана Шутова.

Во время встречи прозвучали не только ответы на волнующие вопросы, но и определенные посылы нашим партнерам. "Президент еще раз напомнил, что Беларусь - мирная и суверенная страна. Мы не хотим ни с кем воевать. Но если на нашу страну будет оказываться серьезное давление и провокации со стороны других - ответ будет жестким и однозначным", - подчеркнула депутат.-0-