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Литовцы бросили беременную иностранку без сознания на линии границы - ГПК

10.08.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы выявлена очередная группа из 10 человек, в том числе трое детей. Все они были насильно выдворены литовской стороной на линию литовско-белорусской границы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащие всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи", - рассказали в ГПК.

Органами пограничной службы на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. Ее состояние расценивается как тяжелое, характеризующееся в том числе признаками истощения.

Кроме того, в Литве с ней находились трое детей, которые также доставлены в медучреждение для осмотра.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Органами пограничной службы на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. Ее состояние...
 
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