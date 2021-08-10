Ученые Беларуси, Польши и США активизируют сотрудничество в области биоразнообразия

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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси, Польши и США активизируют трехстороннее сотрудничество и проведение совместных мероприятий в области биоразнообразия и сохранения уникальных природных зон. Такое решение принято по итогам заседания рабочей группы 7-9 августа в Институте исследования млекопитающих Польской академии наук, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

В мероприятии приняли участие делегации НАН Беларуси, Польской академии наук и Национальных академий наук, инженерии и медицины США. Делегацию Беларуси возглавлял заместитель председателя Президиума НАН академик Александр Кильчевский. Исследователи трех стран обсудили организационные вопросы, последующие научные мероприятия, ознакомились с объектами Беловежского национального парка (Польша). Члены делегации НАН представили презентацию научной деятельности, природных объектов, инфраструктуры, деятельности ученых Национальной академии наук по сохранению белорусской части Беловежской пущи.

Прошедшая встреча ученых стала начальным этапом организации и подготовки крупного мероприятия - международной конференции Conservation Genomics ("Геномика сохранения"), которую планируется провести осенью 2022 года на территории Национального парка "Беловежская пуща", НАН Беларуси и на территории Польши. Основная цель форума - применение полученных знаний для сохранения исчезающих видов живой природы.

Как отметили в пресс-службе, одной из важнейших тематик сотрудничества НАН Беларуси и Польской академии наук является проблема Беловежской пущи, которая является национальным достоянием двух стран. В частности, это сохранение биоразнообразия, восстановление гидрологического режима лесных экосистем и др.

Конференция Conservation Genomics проводится каждые полтора года на протяжении более двух десятилетий. В качестве преподавателей выступают известные ученые из разных государств мира. Участники курса изучают методы, интерпретацию и применение молекулярно-генетического анализа для сохранения исчезающих видов, а также делятся свои опытом изучения явлений в этой важной области.-0-