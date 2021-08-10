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БЖД из-за ремонта ж/д мостов отменит некоторые поезда с 17 по 26 августа

10.08.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога отменит некоторые поезда в связи с проведением плановых ремонтов железнодорожных мостов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

На участке Минск - Молодечно на 773-м км перегона Беларусь - Крыжовка с 22.30 17 августа по 4.30 19 августа и на 808-м км перегона Олехновичи - Уша с 22.50 25 августа по 23.20 26 августа отменяются некоторые пассажирские поезда, курсирующие по маршруту Минск - Гродно - Минск. В частности, поезда №687/688, №729/730 отправлением из Минска и Гродно 18 и 26 августа, №731/732 отправлением из Минска и Гродно 18, 25 и 26 августа.

Отменяются из обращения также поезда, курсирующие по маршруту Полоцк - Минск - Полоцк: №869/870, №871/872 отправлением из Полоцка и Минска 18 и 26 августа.

В связи с этим отдельные поезда будут следовать измененным расписанием и маршрутом, в том числе через Барановичи и Лиду.

Поезд №623/624, курсирующий по маршруту Витебск/Коммунары - Гродно - Витебск/Коммунары, отправлением из Витебска и Коммунар 17 и 25 августа, из Гродно 18 и 26 августа будет следовать измененным маршрутом через станцию Барановичи-Полесские.

Для проезда пассажиров в сообщении Минск - Гродно - Минск 18 и 26 августа дополнительно назначен поезд №630/629 Гродно - Минск - Гродно отправлением из Гродно в 06.37 и прибытием в Минск 12.20 и отправлением из Минска в 17.41 и прибытием в Гродно в 23.37.

Поезд №30/29 Калининград - Москва - Калининград отправлением из Калининграда в 10.20, а из Москвы в 14.15 25 августа будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Молодечно, Полоцк, Витебск, Орша-Центральная.

Из-за ремонта железнодорожных мостов 18, 25 и 26 августа поездам региональных линий экономкласса на участках Минск - Молодечно - Гудогай и поездам городских линий на участке Минск - Беларусь будет изменено расписание и маршрут следования, отдельные поезда будут отменены из обращения. Перевозка пассажиров на участках Беларусь - Ратомка и Олехновичи - Уша предусматривается автомобильным транспортом.

Более подробную информацию о расписании движения поездов, а также маршруте их следования можно узнать на официальном сайте БЖД www.rw.by и по телефону контакт-центра 105.-0-

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Более подробную информацию о расписании движения поездов, а также маршруте их следования можно узнать на официальном сайте БЖД www.rw.by и по телефону контакт-центра...
 
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