Путешествуем по Беларуси. Лепель

Источник материала: БT

Теплая погода продолжает радовать белорусов. В выходные возникает лишь одно желание - уехать подальше от мегаполиса, насладиться природой, чистым, свежим воздухом и окунуться в прохладную воду (для этого, кстати, осталось не так много времени - осень все ближе). Все это в полной мере вы можете получить, отправившись на север Беларуси. Сегодня предлагаем отправится в Лепель.







Как добраться из Минска до Лепеля?

Маршрутное такси . Отправляются от метро "Пролетарская". Маршрут Минск - Новополоцк.

Отправляются от метро "Пролетарская". Маршрут Минск - Новополоцк. Автобус. Отправление от автовокзала "Центральный".

Отправление от автовокзала "Центральный". Автомобиль. Трасса М3. Время в пути - около 2 часов.

В Лепель ведет тупиковая железнодорожная ветка. Поэтому вариант с поездами подойдет только жителям Орши.





Костел Святого Казимира





Лепельское озеро

Лепельщина - это в первую очередь невероятной красоты природа





Каменные кресты и валун-жертвенник

Лепель - интересный город с богатой историей, в его окрестностях тоже есть на что посмотреть. Приезжайте и убедитесь сами!

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Лепель - город маленький. И времени на обзорную экскурсию много не понадобится. Все исторические здания находятся в самом центре. В Лепеле исторических объектов практически не сохранилось. Однако сама история очень даже интересная. Вообще, город правильнее называть Новый Лепель. В конце 16 века эти земли приобрел канцлер ВКЛ Лев Сапега, который одним махом перенес город на новое место. Там, где город был прежде, сохранилась деревня с названием Старый Лепель.Костел Святого Казимира (г. Лепель, ул. Герцена, 1). Первый католический храм на этом месте был построен в 1604 году. Первое здание было уничтожено двумя пожарами. В 1876 году возведен новый храм.Лепельское озеро - на его берегу и стоит город. Озеро это настолько прекрасно, насколько и таинственно. Говорят, что озеро хранит в себе тайну. Местные жители верят, что там живет цмок. Из подтверждений - только свидетельства горожан да упоминание в романе Владимира Короткевича "Хрыстос прызямліўся ў Гародні".У Короткевича в этом озере жили сразу 40 монстров. Сейчас говорят об одном, из которого делают сегодня туристическую фишку. И каждый год устраивают фестиваль "В гости к Лепельскому цмоку".Из достопримечательностей на этом все. Но Лепельщина - это в первую очередь невероятной красоты природа. Лепельщина - край загадочный и мистический. Все больше и больше туристов едут сюда в поисках таинственных мест, коих здесь предостаточно. Только нужно знать, где искать.Каменные кресты и валун-жертвенник (д. Двор-Торонковичи). Находятся в 23 км от Лепеля. Кресты найдены во время полевых работ. Восстановлены местными краеведами-любителями. Валун-жертвенник также находится возле деревни Двор-Торонковичи, недалеко от заброшенной винокурни.И если кресты относятся к эпохе христианской, то другой объект имеет явно более древнее и более жуткое происхождение. Найти его тоже непросто. Нужно преодолеть заросли высокой травы вперемешку с крапивой. Точного его предназначения ученые не знают. Есть только предположения. И они, мягко говоря, жутковатые. Скорее всего, камень служил алтарем для жертвоприношений языческим богам. Традиция приносить жертву камню пережила века. И сегодня люди что-то да оставляют камню.