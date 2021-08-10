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Путешествуем по Беларуси. Лепель

10.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теплая погода продолжает радовать белорусов. В выходные возникает лишь одно желание - уехать подальше от мегаполиса, насладиться природой, чистым, свежим воздухом и окунуться в прохладную воду (для этого, кстати, осталось не так много времени - осень все ближе). Все это в полной мере вы можете получить, отправившись на север Беларуси. Сегодня предлагаем отправится в Лепель. 


Как добраться из Минска до Лепеля?


  • Маршрутное такси. Отправляются от метро "Пролетарская". Маршрут Минск - Новополоцк. 
  • Автобус. Отправление от автовокзала "Центральный". 
  • Автомобиль.  Трасса М3. Время в пути - около 2 часов. 


В Лепель ведет тупиковая железнодорожная ветка. Поэтому вариант с поездами подойдет только жителям Орши. 

Лепель - город маленький. И времени на обзорную экскурсию много не понадобится. Все исторические здания находятся в самом центре. В Лепеле исторических объектов практически не сохранилось. Однако сама история очень даже интересная. Вообще, город правильнее называть Новый Лепель. В конце 16 века эти земли приобрел канцлер ВКЛ Лев Сапега, который одним махом перенес город на новое место. Там, где город был прежде, сохранилась деревня с названием Старый Лепель.   

Путешествуем по Беларуси. Лепель


Костел Святого Казимира 


Костел Святого Казимира (г. Лепель, ул. Герцена, 1). Первый католический храм на этом месте был построен в 1604 году. Первое здание было уничтожено двумя пожарами. В 1876 году возведен новый храм.  


Лепельское озеро 


Лепельское озеро - на его берегу и стоит город. Озеро это настолько прекрасно, насколько и таинственно.  Говорят, что озеро хранит в себе тайну. Местные жители верят, что там живет цмок. Из подтверждений - только свидетельства горожан да упоминание в романе Владимира Короткевича "Хрыстос прызямліўся ў Гародні".    

У Короткевича в этом озере жили сразу 40 монстров. Сейчас говорят об одном, из которого делают сегодня туристическую фишку. И каждый год устраивают фестиваль "В гости к Лепельскому цмоку". 

Путешествуем по Беларуси. Лепель


Лепельщина - это в первую очередь невероятной красоты природа

Из достопримечательностей на этом все. Но Лепельщина - это в первую очередь невероятной красоты природа. Лепельщина - край загадочный и мистический. Все больше и больше туристов едут сюда в поисках таинственных мест, коих здесь предостаточно. Только нужно знать, где искать. 


Каменные кресты и валун-жертвенник


Каменные кресты и валун-жертвенник (д. Двор-Торонковичи). Находятся в 23 км от Лепеля. Кресты найдены во время полевых работ. Восстановлены местными краеведами-любителями. Валун-жертвенник также находится возле деревни Двор-Торонковичи, недалеко от заброшенной винокурни.  

Путешествуем по Беларуси. Лепель


И если кресты относятся к эпохе христианской, то другой объект имеет явно более древнее и более жуткое происхождение. Найти его тоже непросто. Нужно преодолеть заросли высокой травы вперемешку с крапивой. Точного его предназначения ученые не знают. Есть только предположения. И они, мягко говоря, жутковатые. Скорее всего, камень служил алтарем для жертвоприношений языческим богам. Традиция приносить жертву камню пережила века. И сегодня люди что-то да оставляют камню. 

Лепель - интересный город с богатой историей, в его окрестностях тоже есть на что посмотреть. Приезжайте и убедитесь сами! 

Ищете интересные места для путешествий по Беларуси?


Вот некоторые из них:

 
Теги: Минск
 
 
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Теплая погода продолжает радовать белорусов. В выходные возникает лишь одно желание - уехать подальше от мегаполиса, насладиться природой, чистым, свежим воздухом...
 
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