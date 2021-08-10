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Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта после 6-летнего перерыва
10.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта. Самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать пять раз в неделю на каждом из маршрутов. В настоящий момент суточный прирост числа инфицированных в Египте снизился, и власти страны выразили надежду, что дальнейший спад заболеваемости может благоприятно повлиять на увеличение потока туристов.
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Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта. Самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать пять раз в неделю на каждом из маршрутов. В настоящий...
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