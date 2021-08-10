ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта после 6-летнего перерыва

10.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта. Самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать пять раз в неделю на каждом из маршрутов. В настоящий момент суточный прирост числа инфицированных в Египте снизился, и власти страны выразили надежду, что дальнейший спад заболеваемости может благоприятно повлиять на увеличение потока туристов.

Как сообщалось, российские туроператоры уже открыли продажи на курорты Египта. И эксперты отмечают - цены турпакетов  недешевые, но соотносимы с такими конкурентными направлениями, как Турция и Греция. Также авиасообщение открывается с Доминиканой, Молдовой и Бахрейном.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта. Самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать пять раз в неделю на каждом из маршрутов. В настоящий...
 
Новости дня
Новости общества
 
На уборке урожая определились 5 молодежных экипажей-двухтысячников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by