Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта после 6-летнего перерыва

Источник материала: БT

Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта. Самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать пять раз в неделю на каждом из маршрутов. В настоящий момент суточный прирост числа инфицированных в Египте снизился, и власти страны выразили надежду, что дальнейший спад заболеваемости может благоприятно повлиять на увеличение потока туристов.



Как сообщалось, российские туроператоры уже открыли продажи на курорты Египта. И эксперты отмечают - цены турпакетов недешевые, но соотносимы с такими конкурентными направлениями, как Турция и Греция. Также авиасообщение открывается с Доминиканой, Молдовой и Бахрейном.



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