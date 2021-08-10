Второй этап комплексного оперативно-тактического учения прошел на Гожском полигоне

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гожском полигоне прошел второй этап комплексного оперативно-тактического учения с участием военнослужащих Западного оперативного командования. За ходом учения наблюдали государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Особенностью учения стало то, что отрабатывались задачи по блокированию, поиску, выявлению, уничтожению незаконного вооруженного формирования, которое прорвалось через госграницу, совместно с Вооруженными Силами. Пограничной группе придана одна из мотострелковых рот 6-й отдельной механизированной бригады. Мы сегодня видели, как слаженно действовали пограничники совместно с подразделениями Вооруженных Сил, - рассказал Александр Вольфович. - Беседуя с военнообязанными, приятно видеть, что у них есть понимание, для чего их призвали, что кроме нас, мужиков, которые должны защищать свою страну, никто этого не сделает. Конечно, не хотелось бы, чтобы доходило до того, чтобы мы отрывали от работы комбайнеров, хлеборобов, рабочих предприятий, - для этого есть кадровые подразделения, в том числе и пограничной службы. Но если будет какая-то необходимость и какая-то опасность будет угрожать стране, мы выполним задачи по защите страны".

Участники учения практически отработали вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации условного незаконного вооруженного формирования, проникшего в Беларусь с территории сопредельного государства. Для имитации реальной обстановки упражнения отрабатывались в сложных и динамичных условиях. Вместе со стражами границы в качестве отряда поддержки на левом фланге боевого порядка умело действовали военнослужащие мотострелковой роты гвардии старшего лейтенанта Алексея Мануйлина из состава 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Удар по условному противнику нанесла авиация непосредственной поддержки из состава ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил. Условный противник был надежно блокирован и в ходе огневого боя и последовавшего за ним прочесывания местности ликвидирован.

Гвардейцы и военнослужащие органов пограничной службы успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировали высокий профессионализм и воинское мастерство, слаженность и полевую выучку.-0-