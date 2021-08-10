Источник материала: БелТА

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Формат "Большого разговора с Президентом" неудобен для руководителей многих стран. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА главный редактор областной газеты "Заря" Александр Логвинович, комментируя встречу главы государства Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

"Прежде всего хочу отметить уникальный формат мероприятия. Это не пресс-конференция, а действительно большой разговор, причем не просто с журналистами - с обществом. Такого формата, наверное, нигде и нет - ни в Польше, ни в Литве, ни в Германии, ни во Франции, ни в США. Я просто уверен, что он неудобен для многих руководителей стран. Этот формат во многом показывает, что в стране происходит. Это, знаете, как в зеркало мы смотримся", - считает Александр Логвинович.

По его мнению, такой разговор, как и регулярные прямые телефонные линии, приемы граждан руководителями государственных органов управления, важен и нужен, потому что позволяет иметь обратную связь. "Какая еще нужна демократия? Спрашивайте, что хотите, восемь часов Президент открыт для общения. Поэтому обвинять нашу страну в чем-то, как вчера пытались зарубежные средства массовой информации (я имею в виду англоамериканские), было просто смешно. Они показали себя во всей красе: один и тот же вопрос трижды озвучивали другими словами. Вот ничего больше спросить не могут, им просто заказали этот вопрос и они его трижды задавали", - отметил главред.

Он обратил внимание на широкий спектр поднятых вопросов как по внешней повестке, так и внутренней политике.

"Меня, например, волнует проблема в образовании, и я был очень доволен, что этот вопрос прозвучал. Действительно, там надо наводить порядок. По-моему, поколение нынешней молодежи просто многого не видит, не понимает. Им нужно доносить, разъяснять, чтобы они росли с пониманием, на какой земле живут, какие ценности им пытаются привить в интернете. Именно в школах надо этим серьезно заниматься", - добавил Александр Логвинович.

Главный редактор областной газеты не в первый раз участвует во встречах Александра Лукашенко с представителями массмедиа. "Как всегда, Президент говорит эмоционально, искренне, отвечает на все вопросы - интересные, важные. Поэтому и время летит незаметно. Всегда общение проходит на доброжелательном и эмоциональном уровне", - подытожил он.-0-

"Большой разговор с Президентом" всегда получается открытым и эмоциональным - Шутова