Шпаковский: очень наивно заблуждаться относительно некой независимой журналистики на Западе

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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень наивно заблуждаться относительно некой независимой журналистики на Западе, заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" политолог Александр Шпаковский по итогам "Большого разговора с Президентом" , сообщает БЕЛТА.

"Возьмем западные телеканалы, которые там присутствовали. Они все задавали один и тот же вопрос: "Для чего?" Они отрабатывали один и тот же номер, чтобы потом по всем мировым ресурсам прошла тема неких пыток, насилия, якобы нелегитимности существующей белорусской власти. Потому что идет информационная кампания сопровождения решений, принятых рядом западных стран вчера. Напомню, что против нас расширили санкции. То есть та стратегия, которая реализуется коллективным Западом по экономическому удушению Беларуси с целью провоцирования здесь политической нестабильности и последующей смены власти, продолжает реализовываться. Успешность этой стратегии, к счастью для нас, под вопросом", - сказал Александр Шпаковский.

"Вместе с тем есть принятые политические решения, и есть информационная кампания-сопровождение этих решений. И очень наивно заблуждаться относительно некой независимой журналистики на Западе", - добавил политолог.-0-