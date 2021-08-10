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Л. Слуцкий: Санкции - это форма недобросовестной конкуренции

10.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкции как против Беларуси, так и против России - всего лишь форма недобросовестной конкуренции - уверен руководитель Международного комитета российской Госдумы Леонид Слуцкий. В условиях глобального кризиса Запад обеспечивает захват рынка своими производителями, совершенно не стесняясь в методах, и теперь врагами объявлены и белорусские компании.

Леонид Слуцкий, глава Международного комитета Госдумы России:
На словах - борьба за мир во всем мире и защита прав человека. А на деле - обыкновенная бесчестная конкуренция, попытка выдавливания российских и белорусских компаний с мировых рынков и лицемерное двоемыслие как оправдание вмешательства в дела суверенных государств. Так или иначе, убежден, что соответствующие шаги не останутся без ответа Москвы и Минска.Новости по теме:

 
Теги: Минск
 
 
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Санкции как против Беларуси, так и против России - всего лишь форма недобросовестной конкуренции - уверен руководитель Международного комитета российской Госдумы...
 
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