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Л. Слуцкий: Санкции - это форма недобросовестной конкуренции
10.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Санкции как против Беларуси, так и против России - всего лишь форма недобросовестной конкуренции - уверен руководитель Международного комитета российской Госдумы Леонид Слуцкий. В условиях глобального кризиса Запад обеспечивает захват рынка своими производителями, совершенно не стесняясь в методах, и теперь врагами объявлены и белорусские компании.
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Санкции как против Беларуси, так и против России - всего лишь форма недобросовестной конкуренции - уверен руководитель Международного комитета российской Госдумы...
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