Л. Слуцкий: Санкции - это форма недобросовестной конкуренции

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Санкции как против Беларуси, так и против России - всего лишь форма недобросовестной конкуренции - уверен руководитель Международного комитета российской Госдумы Леонид Слуцкий. В условиях глобального кризиса Запад обеспечивает захват рынка своими производителями, совершенно не стесняясь в методах, и теперь врагами объявлены и белорусские компании.



Леонид Слуцкий, глава Международного комитета Госдумы России:

На словах - борьба за мир во всем мире и защита прав человека. А на деле - обыкновенная бесчестная конкуренция, попытка выдавливания российских и белорусских компаний с мировых рынков и лицемерное двоемыслие как оправдание вмешательства в дела суверенных государств. Так или иначе, убежден, что соответствующие шаги не останутся без ответа Москвы и Минска.Новости по теме:



