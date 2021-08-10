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О. Белоконев о протестных настроениях и санкционном давлении
10.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси проводили серьезную кампанию по истреблению и уничтожению государственности и конституционного строя. Об этом в эфире программы
Олег Белоконев - гость программы "Скажинемолчи"
Также Олег Белоконев, как бывший начальник Генштаба дал свою оценку предстоящим учениям "Запад-2021", а также целесообразности российской авиабазы на территории нашей страны. Следить за обновлениями проекта можно и в
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В Беларуси проводили серьезную кампанию по истреблению и уничтожению государственности и конституционного строя. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи"...
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