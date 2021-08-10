ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О. Белоконев о протестных настроениях и санкционном давлении

10.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси проводили серьезную кампанию по истреблению и уничтожению государственности и конституционного строя. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" рассказал Олег Белоконев - председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей. Парламентарий также рассказал о попытках отзыва депутатов, поведении некоторых прибалтийских стран в отношении Беларуси, о режиме чрезвычайного положения в приграничных с нашей страной районах, а также о доверии граждан к местной власти. 

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для ветеранов прошлое - это война, разруха, строительство. А для молодежи прошлое равно настоящему. Они не видели ничего. Я много встречался и много беседовал с ними. Бывают такие моменты, когда  они тебя не слышат и не хотят слышать, как зомбированные. У него есть два мнения. Одно - его, второе - неправильное. Но я рад, что белорусская молодежь  в этой ситуации сориентировалась и поняла, что такое хорошо, а что такое плохо.

Олег Белоконев - гость программы "Скажинемолчи" 


Также Олег Белоконев, как бывший начальник Генштаба дал свою оценку предстоящим  учениям "Запад-2021", а также целесообразности российской авиабазы на территории нашей страны. Следить за обновлениями проекта можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи". Полная версия интервью с Олегом Белоконевм и предыдущие выпуски  доступны на Youtube-канале "Беларусь 1".

Смотрите также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси проводили серьезную кампанию по истреблению и уничтожению государственности и конституционного строя. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи"...
 
Новости дня
Новости общества
 
Литовские пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by