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Литовские пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы
10.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Литва не перестает проявлять откровенную жестокость по отношению к мигрантам. И очередное подтверждение этому - на линию границы выброшена беременная иностранка без сознания. Сегодня утром на участке поста "Полесье" Сморгонской пограничной группы выявлена очередная группа из 10 человек, в том числе трое детей. Все они были насильно выдворены литовской стороной на линию границы с Беларусью. Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт литовской погранохраны, противоречащий всем законам и человеческим ценностям.
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Литва не перестает проявлять откровенную жестокость по отношению к мигрантам. И очередное подтверждение этому - на линию границы выброшена беременная иностранка...
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