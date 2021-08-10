Литовские пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы

Источник материала: БT

Литва не перестает проявлять откровенную жестокость по отношению к мигрантам. И очередное подтверждение этому - на линию границы выброшена беременная иностранка без сознания. Сегодня утром на участке поста "Полесье" Сморгонской пограничной группы выявлена очередная группа из 10 человек, в том числе трое детей. Все они были насильно выдворены литовской стороной на линию границы с Беларусью. Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт литовской погранохраны, противоречащий всем законам и человеческим ценностям.



На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания со своей стороны на линию границы и оставляют ее там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи. Органами пограничной службы на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. Ее состояние расценивается как тяжелое, характеризующееся в том числе признаками истощения. Кроме того, в Литве с ней находились трое детей, которые также доставлены в больницу для осмотра.