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Что думают белорусы о "Большом разговоре с Президентом"?
10.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жители Беларуси также неравнодушны и активно делятся впечатлениями о прошедшем "Большом разговоре" с участием главы государства. Во время общения, напомним, разговор длился более 8 часов, затронуты темы, которые коснулись каждого.
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Жители Беларуси также неравнодушны и активно делятся впечатлениями о прошедшем "Большом разговоре" с участием главы государства. Во время общения, напомним,...
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