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Что думают белорусы о "Большом разговоре с Президентом"?

10.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жители Беларуси также неравнодушны и активно делятся впечатлениями о прошедшем "Большом разговоре" с участием главы государства.  Во время общения, напомним, разговор длился более 8 часов, затронуты темы, которые коснулись каждого. 

Светлана Волкова, заместитель гендиректора ПРУП "Витебскоблгаз":
Вопрос, который был также актуален для нас, - это пандемия. И так же Президент говорит о ней. Ни на один день не остановили наши предприятия, никто из наших работников не почувствовал это на своем кармане, так скажем. А что касается формата разговора, конечно, он должен быть таким форматом. Очень символично, что он состоялся 9 августа 21 года. Год прошел. Мы работаем. Мы работаем в полном составе, мы не потеряли наших работников.

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета ОО БРСМ:
Беларусь сегодня открыта для предложений, молодежь открыта для предложений. Главное, чтобы это было только мирным путем. И если говорить сегодня о политике, о происходящем в мире в целом, то, действительно, сегодня жители Беларуси признают, что можно трудиться, можно зарабатывать, можно развиваться, реализовывать себя и свои идеи. 


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Жители Беларуси также неравнодушны и активно делятся впечатлениями о прошедшем "Большом разговоре" с участием главы государства.  Во время общения, напомним,...
 
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