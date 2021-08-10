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Украинские политики анализируют выступление Президента Беларуси

10.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Анализируют выступление Президента Беларуси и украинские политики. В Киеве отмечают, Александр Лукашенко демонстрирует целеустремленность, верность принципам и готовность не уступать любому давлению.



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Анализируют выступление Президента Беларуси и украинские политики. В Киеве отмечают, Александр Лукашенко демонстрирует целеустремленность, верность принципам и...
 
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