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Украинские политики анализируют выступление Президента Беларуси
10.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Анализируют выступление Президента Беларуси и украинские политики. В Киеве отмечают, Александр Лукашенко демонстрирует целеустремленность, верность принципам и готовность не уступать любому давлению.
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Анализируют выступление Президента Беларуси и украинские политики. В Киеве отмечают, Александр Лукашенко демонстрирует целеустремленность, верность принципам и...
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