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Вольфович: система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня
10.08.2021 15:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после завершения на Гожском полигоне второго этапа комплексного
"Система защиты государственной границы соответствует требованиям сегодняшнего дня и обеспечивает защиту нашей страны от посягательств извне. Те факты, которые, к сожалению, происходят на литовской, польской границе, не делают чести нашим коллегам, нашим соседям. Вот свежий случай: литовские пограничники вынесли беременную женщину, просто-напросто бросили ее и ушли. Какие демократические ценности? Какая мораль? Это не укладывается ни в какие рамки. Конечно, белорусские пограничники не бросят человека умирать. Медицинская помощь уже оказана. Это просто вне морали белорусского человека", - сказал Александр Вольфович.
Гродненская пограничная группа 3-12 августа проводит комплексное оперативно-тактическое учение, предусматривающее три этапа. Основные цели - совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа пограничной службы руководить штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности.
Уже осуществлено отмобилизование резерва пограничной группы, в результате которого из запаса призвано более 160 военнообязанных. Основное предназначение резерва - наращивание возможностей по усилению охраны государственной границы и всестороннее обеспечение служебно-боевой деятельности.
В течение двух дней в учебном центре "Беляны" проводилось боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва, в ходе которого военнообязанные имели возможность восстановить свои профессиональные навыки, приобретенные ранее во время прохождения военной службы. Для этого организованы практические занятия по тактике пограничной службы, общевойсковой, специальной и огневой подготовке, необходимые при несении пограничной службы, а также при действиях со стрелковым оружием, метании ручных гранат, оказании медицинской помощи.
После завершения боевого слаживания в учебном центре пограничной группы военнослужащие мобилизационного резерва прибыли в подразделения границы, где практически отработали вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации вооруженного формирования, проникшего с территории сопредельного государства. Для имитации реальной обстановки упражнения отработаны в сложных и динамичных условиях. Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, а также получили возможность проверить себя и свои силы. На третьем этапе оперативно-тактического учения отрабатываются вопросы организации и проведения режимных мероприятий на приграничной территории.
Во взаимодействии с субъектами оперативного обеспечения охраны государственной границы проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий в населенных пунктах пограничной зоны и полосы.
Кроме того, по замыслу учения от местного населения поступает информация о нахождении в пограничной зоне незаконного вооруженного формирования. Эта информация находит свое подтверждение и силами отдельной службы активных мероприятий органов пограничной службы проводятся специальные действия по блокированию и уничтожению группы вооруженных лиц, незаконно проникнувших на территорию Беларуси.
"В целом я удовлетворен, как проходит учение, как оно спланировано, как руководители обучают наших военнослужащих и как те выполняют задачи. Наши пограничники и другие структуры силового блока способны выполнить стоящие перед ним задачи", - резюмировал госсекретарь.-0-
Фото ГПК
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"В целом я удовлетворен, как проходит учение, как оно спланировано, как руководители обучают наших военнослужащих и как те выполняют задачи. Наши пограничники и...
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