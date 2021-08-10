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С 1 сентября сниженные тарифы на роуминг между Беларусью и Россией станут постоянными
10.08.2021 16:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь и Россия договорились о применении постоянных сниженных тарифов для роуминговый абонентов. Об этом
Посол Беларуси в России Владимир Семашко провел заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства в формате видеоконференции.
В ходе данного заседания Минск и Москва пришли к соглашению об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства. Таким образом, «комфортные тарифы» (со сниженной ценой) на роуминг между Беларусью и Россией будут действовать на постоянной основе с 1 сентября.
Отметим, новые тарифы в роуминге ввели с 1 ноября 2020 года. Тогда стоимость минуты телефонного разговора снизилась с 30 центов США до 1,5, то есть в 20 раз.
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Беларусь и Россия договорились о применении постоянных сниженных тарифом для роуминговый абонентов. Об этом говорится на сайте посольства нашей страны в Москве.
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