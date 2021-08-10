С 1 сентября сниженные тарифы на роуминг между Беларусью и Россией станут постоянными

Беларусь и Россия договорились о применении постоянных сниженных тарифов для роуминговый абонентов. Об этом говорится на сайте посольства нашей страны в Москве.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко провел заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства в формате видеоконференции.

В ходе данного заседания Минск и Москва пришли к соглашению об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства. Таким образом, «комфортные тарифы» (со сниженной ценой) на роуминг между Беларусью и Россией будут действовать на постоянной основе с 1 сентября.

Отметим, новые тарифы в роуминге ввели с 1 ноября 2020 года. Тогда стоимость минуты телефонного разговора снизилась с 30 центов США до 1,5, то есть в 20 раз.

Ранее

Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Госдуму РФ 10 июля 2017 года, в ноября того же года Григорий Рапота заявил , что отмена роуминга – задача сложная, но ее решать нужно. После этого власти говорили , что процесс движется, и даже называли даты, когда роуминг будет отменен.

26 июля 2019 года председатель Совета Республики Михаил Мясникович пообещал , что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу этого года.

30 декабря 2019 года была утверждена «дорожная карта», в которой сообщалось, что мобильные операторы Беларуси и России наконец-то договорились: с 1 сентября роуминг будет отменен.