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Прогноз погоды на 11 августа

10.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия Беларуси ночью по западу, утром и днем во многих районах страны будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Местами по республике ожидаются грозы, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман.


 
 
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Погодные условия Беларуси ночью по западу, утром и днем во многих районах страны будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Местами по...
 
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