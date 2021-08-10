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Прогноз погоды на 11 августа
10.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия Беларуси ночью по западу, утром и днем во многих районах страны будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Местами по республике ожидаются грозы, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман.
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Погодные условия Беларуси ночью по западу, утром и днем во многих районах страны будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Местами по...
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