Минский зоопарк отметил тридцать седьмой день рождения

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Тридцать седьмой день рождения отметил Минский зоопарк - дом для тысячи животных. И даже дождливая погода помогла создать нужную атмосферу. Для гостей подготовлена анимационная программа с участием Нептуна и Русалочки. Затем состоялись пенная дискотека и шоу мыльных пузырей. Обитатели зоопарка также не остались без внимания. В честь праздника их порадовали лакомствами.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

Самое главное в Минском зоопарке - это, конечно же, наши обитатели, наши животные. И мы сегодня для посетителей устроили показательное кормление. В день рождения зоопарка можно было увидеть показательное кормление шимпанзе, лам. Всех угостили вкусными фруктами, арбузами. Порадовали наших питомцев.

Максим и Елизар, посетители Минского зоопарка:

Много всего нового, интересного. Особенно олень понравился, который ручной. Дает себя погладить. Много рыбок, черепашек. Обалденно, просто супер. Мне больше всего черепашки понравились.

Сейчас в музее живой природы насчитывается более 400 видов экзотических и редких представителей фауны. Открыты пять постоянных экспозиций, работают аттракционы.





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