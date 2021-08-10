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Белорусский детский фонд проводит оздоровительные смены для детей, перенесших операции на сердце и онкологические заболевания

10.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не просто медикаментозное лечение, но и психологическая реабилитация! Белорусский детский фонд проводит оздоровительные смены для детей, которые перенесли операции на сердце и онкологические заболевания. Это около 100 человек со всей страны в возрасте от 10 до 16 лет. Программу "Радуга надежды" (для тех, кто находится в стадии ремиссии) реализуют на базе "Зубренка" уже около 30 лет. А также в  детском центре "Надежда". Такие смены - это единственная возможность для детей, чтобы пройти реабилитацию вне стен медучреждений.

Во время реабилитационно-оздоровительного отдыха для детей проводят и выездные экскурсии. Например, в Аптекарский и Дендрологический сады, в музеи. По традиции завершается  смена финальной встречей у костра.


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Теги: Минск
 
 
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Не просто медикаментозное лечение, но и психологическая реабилитация! Белорусский детский фонд проводит оздоровительные смены для детей, которые перенесли...
 
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