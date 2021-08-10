Переменчивая погода спровоцировала ДТП на дорогах Минска и региона

Источник материала: БT

Когда движение максимально опасно. Переменчивая погода спровоцировала ДТП на дорогах столицы и региона. Всего за минувшие сутки задержано 6 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. А также 23 пешехода. Много и тех, кто во время движения теряет внимательность.

Так, сегодня в Первомайском районе Минска под колеса авто попала 46-летняя женщина. Водитель Kia не заметила пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Филимонова. С травмами различной тяжести пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ усилила контроль

Чтобы избежать таких неожиданных происшествий и сделать движение более безопасным, Госавтоинспекция усилила контроль за водителями и пешеходами на столичных дорогах. Следят в первую очередь за выполнением скоростного режима, напоминают и о внимательности.

Накануне учебного года особое внимание уделяется и юным пешеходам! Чтобы обезопасить их на проезжей части, завтра начнет действовать акция ГАИ "Берегите детей!". Одним из основных рисков является увеличение интенсивности движения автотранспорта поблизости школ.





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