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До +28 °C будет в Минске и Минской области
10.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тепло и преимущественно без осадков сегодня в регионе. В целом же погода на рабочей неделе будет комфортной. Днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов. Ночью от 10 до 15 тепла. Утром в отдельных районах возможен туман. Завтра характер погоды немного изменится: будет больше дождей, местами прогремят грозы, ожидается усиление ветра.
В выходные осадки не прогнозируются. Будет умеренно тепло: ночью от 11 до 17 с плюсом. Днем столбики термометров поднимутся до 21-28 градусов тепла.
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Тепло и преимущественно без осадков сегодня в регионе. В целом же погода на рабочей неделе будет комфортной. Днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов. Ночью от 10...
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