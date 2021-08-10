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До +28 °C будет в Минске и Минской области

10.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тепло и преимущественно без осадков сегодня в регионе. В целом же погода на рабочей неделе будет комфортной. Днем воздух прогреется до плюс 23-28  градусов. Ночью от 10 до 15 тепла. Утром в отдельных районах возможен туман. Завтра характер погоды немного изменится: будет больше дождей, местами прогремят грозы, ожидается усиление ветра.

В выходные осадки не прогнозируются. Будет умеренно тепло: ночью от 11  до 17 с плюсом. Днем столбики термометров поднимутся  до 21-28 градусов тепла.



 
 
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Тепло и преимущественно без осадков сегодня в регионе. В целом же погода на рабочей неделе будет комфортной. Днем воздух прогреется до плюс 23-28  градусов. Ночью от 10...
 
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