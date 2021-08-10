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1,5 тыс. студентов Витебской области стали этим летом участниками студотрядов

10.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Около полутора тысяч студентов Витебской области стали этим летом участниками студотрядов. Всего планируется трудоустроить в регионе 5 тысяч человек. Молодые люди активно проявляют себя в разных сферах: педагогике, строительстве, археологии. Так, учащиеся Витебского технологического колледжа задействованы на стройплощадке в одном из самых густонаселенных микрорайонов областного центра - Билево. Этот опыт пригодится им в будущей профессии.

Алексей Голубев, прораб ОАО "Жилстрой":

Ребята нам очень помогают, помогают в подготовке территории, благоустройстве. Они занимаются основаниями плиточного покрытия, помогают в установке бортовых камней, озеленении, наведении порядка вокруг нашего объекта.

Работа нашлась не только в городах, и в сельской местности, и уже совсем скоро проявить себя молодые люди смогут и в сельскохозяйственных отрядах. 



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Около полутора тысяч студентов Витебской области стали этим летом участниками студотрядов. Всего планируется трудоустроить в регионе 5 тысяч человек. Молодые...
 
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