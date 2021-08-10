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Бойцы ГУБОПиК выявили место онлайн-встреч организаторов массовых беспорядков с беглыми радикалами
10.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Они проходили в кафе "Ели-пили" в Минском районе. Задержан директор заведения. По предварительной договоренности, в закусочной проходили закрытые онлайн-встречи актива протестного движения столицы с так называемыми лидерами протеста, которые находятся за рубежом и подконтрольны штабу Тихановской.
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Они проходили в кафе "Ели-пили" в Минском районе. Задержан директор заведения. По предварительной договоренности, в закусочной проходили закрытые онлайн-встречи...
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