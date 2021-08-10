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Бойцы ГУБОПиК выявили место онлайн-встреч организаторов массовых беспорядков с беглыми радикалами

10.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они проходили в кафе "Ели-пили" в Минском районе. Задержан директор заведения. По предварительной договоренности, в закусочной проходили закрытые онлайн-встречи актива протестного движения столицы с так называемыми лидерами протеста, которые находятся за рубежом и подконтрольны штабу Тихановской. 


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Они проходили в кафе "Ели-пили" в Минском районе. Задержан директор заведения. По предварительной договоренности, в закусочной проходили закрытые онлайн-встречи...
 
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