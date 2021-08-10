Гродненская пограничная группа провела активную фазу тактического учения

Источник материала: БT

Ей предшествовало боевое слаживание: для участия в маневрах из резерва призвали несколько десятков бойцов: они прошли срочную службу в погранвойсках, а также в других родах войск. По замыслу учения, на территорию нашей страны проникли несколько диверсионных групп. И первыми бой неприятелю дали пограничники. В дальнейшем, при поддержке мотострелков, врага взяли в оцепление и начали операцию по ликвидации.

На протяжении недели бойцы принимали непосредственное участие в службе по охране Государственной границы. Также резервисты восстановили профессиональные навыки и умения.





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