|
Гродненская пограничная группа провела активную фазу тактического учения
10.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ей предшествовало боевое слаживание: для участия в маневрах из резерва призвали несколько десятков бойцов: они прошли срочную службу в погранвойсках, а также в других родах войск. По замыслу учения, на территорию нашей страны проникли несколько диверсионных групп. И первыми бой неприятелю дали пограничники. В дальнейшем, при поддержке мотострелков, врага взяли в оцепление и начали операцию по ликвидации.
На протяжении недели бойцы принимали непосредственное участие в службе по охране Государственной границы. Также резервисты восстановили профессиональные навыки и умения.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ей предшествовало боевое слаживание: для участия в маневрах из резерва призвали несколько десятков бойцов: они прошли срочную службу в погранвойсках, а также в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)